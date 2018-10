V Bulharsku byla zavražděna investigativní novinářka. Motiv je nejasný

Podle policie 30letá žena zemřela v důsledku úderů do hlavy a dušení. Informovalo o tom bulharské zpravodajství Dunav Most.

Některá média přinesla informaci, že Marinová byla před smrtí znásilněna. Tato informace nebyla zatím potvrzena.

Vyšetřovatelé v tuto chvíli pracují s několika teoriemi. Novinářka se sice zabývala korupčními kauzami, zda se smrtí ale souvisla její práce, je zatím málo pravděpodobné.

Jedná se již o třetí letošní vraždu novináře v zemích EU. Před necelým rokem byla na Maltě zabita Daphne Caruana Galizia a na Slovensku byl v únoru zavražděn investigativec Ján Kuciak.

Tweet: Poslední reportáž Marinové

And here is Victoria Marinova’s final story. She was 30 years old and the third journalist killed in the European Union within the past year. https://t.co/v3gSMeNc2S

Bulgarian journalist was raped and brutally murdered in city of Ruse. Viktoria Marinova was TV anchor and director in the local tv station TVN. Her last reportage was connected with misusing of public funds which @BivolBg investigates (& they were subject of pressure) pic.twitter.com/JZoOqJFsWP