V centru Marseille se zhroutily dvě budovy. Dva lidé byli zraněni

Na místě, které se nachází v blízkosti slavného marseillského starého přístavu, zasahuje přibližně šedesát hasičů se dvěma cvičenými psÿ. Prohledávají hromadu trosek a hledají případné oběti.

Agentura AP informovala, že obě budovy, přičemž jedna měla pět podlaží a druhá šest, byly značně zanedbané. Minimálně jedna z nich pak byla neobydlená. Starostka centrální části Marseille Sabine Bernasconiová, uvedla, že na jeden z domů s číslem popisným 63 byl dokonce vydán příkaz o vystěhování. Nemohla však vyloučit, že v ní nepřebývali squatteři a bezdomovci.

France, two buildings COLLAPSED in the CENTRE of MARSEILLE pic.twitter.com/NkuibKzD3q