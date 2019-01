Policie podle Bildu zadržela jednoho podezřelého u stanice metra Breslauer Platz po střelbě, která se odehrála krátce po 14:00 SEČ nedaleko kolínské katedrály či přilehlého hlavního nádraží.

Očití svědci uvedli, že z místa činu ujeli v osobním automobilu jeden muž a žena a další muž se vydal pěšky směrem k břehu Rýna.

Shots fired in German city of Cologne. One suspect has been detained, police cannot rule out there might be additional gunmen#Germany #terrorism #shooting #cologne pic.twitter.com/xm9Pjx8MWA