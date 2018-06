V Černobylu hoří les. Vědci varují před radioaktivními částečkami

Názory vědců jsou tak v přímém rozporu s vyjádřením ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, který o požáru Červeného lesa, který vypukl již 5. června a zasáhl přibližně desetihektarovou oblast, na Facebooku napsal: „Není třeba se znepokojovat.“

„Úrovně radiace jsou bezpečné v Kyjevu i v samotném Černobylu,“ řekl Hrojsman krátce poté, co správci Černobylské vyloučené zóny oznámili, že se radiace v zóně ani přilehlých oblastech nezvýšila.

The fire inside the Chernobyl 'dead zone,' which is now part of Ukraine, started on Tuesday morning, when dry grass was ignited, local emergency services said in a statement. The wildfire subsequently reached a forest, where up to 10 hectares (24 acres) are now in flames. pic.twitter.com/evR0UIRkwy