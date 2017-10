V českých volbách prohrála celá země, zní ze zahraničí

České parlamentní volby zaznamenala mnohá světová média. Přinášíme vám výběr z jejich ohlasů.

Slovenský deník Sme píše, že v českých volbách nelze mluvit o vítězích a poražených, prohrála totiž celá země. Skončilo také období, kdy Slováci k Čechům vzhlíželi jako k politicky vyspělejší společnosti, kde se vede standardní zápas mezi levicí a pravicí. Pokus o ovládnutí země Andreji Babišovi vyšel, jeho četné kauzy mu vůbec neublížily. Porážku ČSSD, která překonala i ty nejhorší průzkumy, pak list označil za zdrcující.

Britská BBC si všimla, jak zdecimované odešly z volebního klání liberální proevropské strany, a to navzdory čerstvé Babišově proklamaci, že jeho strana je evropské integraci nakloněná. Komentátor levicového listu Guardian je přesvědčen, že sociální demokracie nebyla schopná zužitkovat hospodářskou prosperitu a nízkou nezaměstnanost, proto skončila s nejslabším výsledkem od rozdělení federace. Česká politická krajina se tak radikálně proměnila. Poprvé totiž nejspíš nebude ve vládě ani jedna z kdysi dominantních stran.

Německý Zeit označil Babiše za populistu bez ideologie. Incident, během kterého svalovci SPD vyhodili nepohodlné novináře, je podle něj předzvěstí nových pořádků, stejně jako bídný výsledek jediné vpravdě proevropsky orientované strany: TOP 09. Přesto podle mínění redakce Česku zatím nehrozí, že by se vydalo ve stopách Maďarska a Polska, protože Babiše nezajímá ideologie, jen jeho vlastní zájmy. Článek Zeitu se také pozastavuje nad účinností jednoduché nacionalistické rétoriky Tomia Okamury, který má sám japonský, tedy přistěhovalecký původ. Pozoruhodné je i to, jak Babišovi prochází skandály rozměrů, které by přiměly jiné české politiky okamžitě rezignovat.

Podle americké televizní stanice Fox News, která tradičně podporuje Trumpovu politiku, znamená české ano ve skutečnosti ne „otroctví Evropské unie“. Samozřejmě se nevyhnula přirovnání Andreje Babiše právě k Donaldu Trumpovi. Česká republika se tak připojí k protiunijnímu táboru, v němž už jsou zabydlené Polsko a Maďarsko.

Deník Washington Post citoval brněnského politologa Otta Eibla, podle něhož za výsledky stojí narušený obraz politiky jako takové. "Je potom snadné nabídnout alternativu. Stačí prohlásit, že staří politici jsou špatní a vy budete tím dobrým," domnívá se Eibl. Podle článku Babiš těžil z přízně starších voličů unavených tradiční politikou, kteří jsou ochotní přehlížet jeho problémy se zákony. Klíčové je podle listu to, co zatím není zřejmé: jaký postoj země zaujme vůči Moskvě a Bruselu.