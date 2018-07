VIDEO: Exploze v čínské chemičce zabily 19 lidí a desítku zranily

Pokud ve Francii propuklo po postupu tamních fotbalistů do finále mistrovství světa davové šílenství, nedá se to srovnat s bengálem, který ve středu zavládl v Chorvatsku. Balkánský celek si totiž o světové zlato zahraje vůbec poprvé v historii. Kdo by to před turnajem čekal?