V Číně našli nového dinosaura. Úžasný drak z Ling-wu může přepsat dějiny

Archeologové objevili v severní Číně nový druh dinosaura. Na tom by nebylo nic výjimečného, kdyby nalezený pravěký ještěr neobýval východ Asie o 15 milionů let dříve, než se ve zbytku světa objevil první známý příslušník jeho podskupiny. Objev proto může přepsat dějiny dinosaurů, píše BBC.

Objevený dinosaurus dostal jméno ling-wu-lung šen-čchi, tedy „úžasný drak z Ling-wu“. Pravěký plaz měl údajně velmi malou hlavu, dlouhý krk i ocas a čtyři silné nohy, které vzdáleně připomínaly sloupy. Všechny tyto znaky jsou sice typické i pro dinosaury náležející do skupiny sauropodů, lingwulong však podle vědců náležel mezi pokročilejší neosauropody.

Do stejné skupiny přitom patřili i obrovští býložraví dinosauři, kteří představují největší suchozemské tvory všech dob – mimo jiné brontosaurus, diplodocus či brachiosaurus. Se zařazením nově objeveného dinosaura mezi neosauropody ovšem vyvstává jeden problém.

Ling-wu-lung šen-čchi žil v severní Číně přibližně před 174 miliony let. Odborníci se ale dosud domnívali, že skupina neosauropodů se vyvinula až o patnáct milionů let později.

„Jedná se o velmi překvapivý objev. Ling-wu-lung šen-čchi nepředstavuje pouze nejstaršího známého příslušníka své podskupiny, ale je i prvním, který byl objeven na území dnešní Asie. Až dosud proto převládal názor, že sauropodi žili pouze v Severní Americe, Evropě a východní Africe,“ řekl BBC doktor Philip Mannion, jeden z členů mezinárodního vědeckého týmu.

Nejasné je i to, jak se dinosaurus do Číny dostal. V období pravěku totiž svět vypadal úplně jinak, když ho tvořil jediný superkontinent – Pangea. Přibližně před 200 miliony let ovšem došlo v důsledku pohybu tektonických desek k rozdělení Pangey na menší kontinenty, což zapříčinilo značnou izolaci východní Asie od zbytku tehdejšího světa.

Sauropodi a neosauropodi, kteří v období jury (201 až 145 milionů let před naším letopočtem) běžně obývali jiné kontinenty, se proto do Asie neměli jak dostat, připomíná BBC.

Podle odborných časopisů představuje objevení „draka z Lig-wu“ přelomový objev. „O dinosaurech již bylo napsáno mnohé. Nově objevený dinosaurus ale může být důkazem toho, že se jejich příběh odvíjel úplně jinak, než jsme předpokládali“, konstatuje časopis Nature Communications.