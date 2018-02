V Číně se propadla osmiproudá silnice. Zemřelo nejméně osm lidí

K neštěstí došlo krátce poté, co voda během středeční noci zcela zaplavila podzemní staveniště metra. Propadlá oblast je velká jako dvě basketbalové hřiště a místy až sedm metrů hluboká.

„Na místě neštěstí stále probíhají záchranné a obnovovací práce. Zatím se nám podařilo zachránit devět dělníků,“ citoval portál ABS-CBN stanovisko místních úřadů.

This overview shows the accident site after a road collapse in Foshan in China's southern #Guangdong province on February 8, 2018. Eight people died and three were missing in southern #China. #Sharjah24 pic.twitter.com/PwUkqofYeL