V CSU roste nespokojenost s výsledky summitu. I kvůli dementi z Česka

V bavorské Křesťanskosociální unii (CSU) převládá skepse ohledně změn v přístupu k migraci, na kterých se německá kancléřka Angela Merkelová údajně domluvila se 14 zeměmi EU. Naznačil to poslanec CSU Alexander Dobrindt poté, co Česko, Maďarsko a Polsko dementovaly, že by přislíbily zrychlené navracení migrantů.

„Vzhledem k prohlášením, která zaznívají z některých členských zemí Evropské unie, můžeme pochybovat o tom, jestli se závěry summitu stanou skutečností,“ citoval německý deník Bild am Sonntag vlivného poslance CSU Alexandera Dobrindta. Podle německých médií se o výsledcích summitu budou v neděli odpoledne na oddělených schůzkách radit vrcholní představitelé CSU i Křesťanskodemokratické unie (CDU). ČTĚTE TAKÉ: Merkelová se domluvila se 14 zeměmi na vracení migrantů. Česko dohodu popírá Agentura DPA v sobotu s odvoláním na dopis německé kancléřky adresovaný předsedům koaličních stran zveřejnila informaci, že Merkelová získala od čtrnácti zemí EU příslib dohody ohledně navracení migrantů z Německa do státu, v němž byli zaregistrováni. Podle rozhlasové stanice Deutsche Welle jsou těmito zeměmi Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Maďarsko, Nizozemí, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a také Česká republika. Informaci okamžitě dementovali vrcholní představitelé Maďarska, Polska a České republiky. „Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme,“ prohlásil v sobotu český premiér Andrej Babiš. ČTĚTE TAKÉ: Merkelová se dohodla s Řeky a Španěly na vracení migrantů Mluvčí německé vlády přesto uvedl, že česká strana vyjádřila ochotu jednat o dohodě ohledně zlepšené spolupráce při vracení osob. Jak upozorňují zahraniční agentury, bilaterální dohody o vracení imigrantů představují pro Angelu Merkelovou hlavní naději na vyřešení německé vládní krize. Ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer totiž již dříve oznámil, že od začátku července začne Německo vracet migranty zadržené na hranicích země. Podle německé kancléřky by ovšem k takovým krokům nemělo dojít na úkor jiných zemí, tedy bez předchozí dohody s evropskými partnery. Prioritou Merkelové totiž údajně nadále zůstává „společné celoevropské řešení problému s migranty“. ČTĚTE TAKÉ: Kvótám odzvonilo. Babiš byl po noční dohodě summitu spokojený

Autor: Tereza Polaczyková