V Dortmundu začíná největší evropský festival Pokémon Go. Potrvá čtyři dny

Desítky tisíc fanoušků online hry Pokémon Go z celé Evropy se sjely do západoněmeckého Dortmundu, aby tu až do neděle pronásledovaly v ulicích malé virtuální potvůrky v rámci čtyřdenního festivalu Pokémon Go. Informuje o tom agentura DPA.

Podle amerického vývojáře počítačových her Niantic, který je hlavním organizátorem akce, je dortmundský festival největší událostí, která se letos k fenoménu Pokémon Go v Evropě uskuteční. Pozor na nehody Městská policie v Dortmundu vydala prohlášení, v němž hráče varuje před přílišnou horlivostí v lovení virtuálních nestvůrek, která může vést ke snížení pozornosti vůči okolnímu provozu a následným nehodám. "Ke všem návštěvníkům se obracíme s maximálně naléhavou prosbou - prosíme, pokud se pohybujete v provozu, nesledujte jen displeje svých mobilních telefonů. Mějte otevřené oči a dávejte na sebe pozor. Nevystavujte se nebezpečí," napsala dortmundská policie na svém twitteru. Akce navazuje na obdobný dvoudenní festival, který se v Dortmundu uskutečnil v loňském roce a zúčastnilo se ho kolem 170 tisíc hráčů. Dlouholetý fenomén Název pokémon vychází z japonského výrazu Poketto Monsutá, tedy kapesní příšerky, v angličtině Pocket Monsters. Pokémoni jsou malá zvířátka se zvláštními schopnostmi, s nimiž se Češi mohli poprvé seznámit poprvé zhruba před čtvrt století prostřednictvím televizního animovaného seriálu. Na seriál pak navázaly nejrůznější videohry a před třemi lety s rozšířením chytrých mobilů i globální hra s využitím rozšířené reality, kdy se tyto příšerky náhodně objevují na zjednodušené mapě uliční sítě v mobilním telefonu a můžete je chytat. Pokémony hrají desítky milionů lidí po celém světě, přičemž půvab hry spočívá i v pohybu po neznámých místech. Fenomén pokémonů tak vedl k rozvinutí speciálního druhu turistiky, jehož odrazem jsou i zmíněné festivaly. Většina letošního dění v Dortmundu by se měla podle DPA soustředit do sadů Westfalenpark, které se nacházejí jižně od centra města. Sady budou ve virtuálním světě rozděleny do několika obytných prostor, v nichž bude možné lovit. V celé oblasti byla posíleno wi-fi, aby hráči měli neomezený přístup k internetu. Přístup do wi-fi sítě však budou mít k dispozici jen ti, kteří se předem zaregistrovali a uhradili denní poplatek.

Autor: Jaroslav Krupka