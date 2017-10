V Dubaji se nechtěně dotkl muže, hrozily mu tři roky

Sedmadvacetiletého Skota Jamieho Harrona, který byl v Dubaji obviněn z veřejného pohoršení poté, co se nechtěně dotkl v baru jiného muže, omilostnil dubajský emír šejch Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm. Harronovi vrátili pas a může svobodně opustit Dubaj.

James Harron ze Stirlingu se chtěl původně v Dubaji zastavit jen na dva dny před nástupem do nové práce v Afghánistánu. S přáteli si ale zašel do známého dubajského baru Rock Bottom, a když se pokoušel nerozlít si pití, dostal se do kontaktu s jiným mužem.

Byl zatčen a soud ho za "veřejné pohoršení" odsoudil k tříměsíčnímu vězení. Kromě zmíněného "zločinu" čelil i obvinění z pití alkoholu a z hrubých gest vůči obchodníkovi, který ho udal.

Sedmadvacetiletého Skota se však nakonec zastal dubajský emír a premiér a viceprezident Spojených arabských emirátů Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm. Ten oznámil, že Harron dostal zpátky pas a může odcestovat.

Emírovo gesto ocenila britská nezisková organizace Radha Stirling, která se snaží pomáhat cizincům, kteří jsou ve Spojených arabských emirátech zadrženi.

"Případ vedený proti Harronovi byl zastaven a rozsudek byl zrušen. Rádi bychom vyjádřili naši nejhlubší vděčnost šejchovi Muhammadovi za jeho osobní zasazení a v neposlední řadě také za to, že byl Jamie konečně osvobozen. Ukázalo se, že obvinění vznesená vůči němu byla naprosto neoprávněná, malucherná a hanlivá," uvedla organizace Radha Stirling ve svém prohlášení.

Organizace dodala, že Harron nyní zvažuje občanskou žalobu vůči obchodníkovi, který ho oznámil.