Kostel v Egyptě napadli dva muži, zastřelili devět lidí. Policie jednoho zabila

V přesném počtu obětí se zatím média rozcházejí, podle AFP může být mrtvých až deset, jiná média mluví o čtyřech nebo pěti. Podle aktuálních informací se zdá, že šlo o dva útočníky, z nichž jeden byl na místě zastřelen a druhý utekl. K verzi o více útočnících se přiklání i egyptská státní agentura MENA.

Terčem útoku se stal kostel Mar Mina v obci Helván, nacházející se několik kilometrů jižně od Káhiry. Podle agentury AFP muži spustili palbu ještě před kostelem, přičemž zranili pět mužů policejní ostrahy. Jednoho z útočníků pak policisté zastřelili. Podle fotografií, které se objevily v egyptských médiích, měl na sobě navlečenu vestu s výbušninami.

Egypt health ministry says nine killed in attack on Mar Mina church in Helwan neighbourhood, southern Cairo. pic.twitter.com/GkVHI1jbx6