V Egyptě se srazily vlaky. Zemřelo 16 lidí a 40 je zraněných

V nemocnicích v celém guvernorátu byl vyhlášen stav nouze. Zraněné z místa nehody odvážejí do nemocnic sanitky. Podle policie jich záchranáři vyslali na místo přibližně třicet.

Příčinou nehody je odtržení dvou vagónů. „Od osobního vlaku se zřejmě oddělily dva vagóny a narazily do nákladního vlaku,“ uvedl pro Reuters vedoucí policistů. Předseda vlády Sherif Ismail požádal ministra dopravy, aby místo tragédie navštívil.

Local residents help a survivor and her baby daughter after Beheira's train crash.#EgyptToday #BREAKING #Egypt #TrainCrash #البحيرة #قطار_المناشي pic.twitter.com/urmCF91iBz