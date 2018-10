V Himalájích se pohřešuje český horolezec, jeho šance jsou mizivé

Hlávko se ztratil během sestupu po zdolání vrcholu Manáslu (8163), uvedl ředitel trekkingové agentury Mount Treks Nepal. Smrt nepřímo potvrdil také Jan Tráva Trávníček, který se svou přítelkyní sice na vrcholu nestáli, ale zúčastnili se záchranné akce.

Pátrání po českém občanovi potvrdilo ministerstvo zahraničí. „K jeho zmizení došlo pravděpodobně během horolezeckého sestupu. Probíhající záchranné operace jsou však komplikovány velmi nepříznivým počasím. Situaci se nadále věnuje české velvyslanectví v Indii, které je ve spojení jak s místními institucemi, tak s blízkými pohřešovaného,“ zní vyjádření pro Českou televizi.

Situaci popsala i polská horolezkyně Monika Witkowská pro web Goryonline. "Špatné zprávy z Manaslu. Od rána trvá záchranná akce. Dva Češi chybí po vrcholovém útoku, už víme, že jeden z nich je mrtvý (spadl). V současné době se zhroutil sérak, zničil cestu, kterou horolezci používali k průstup ledopádu mezi C1 a C2. Tým Šerpů šel postavit žebříky, které umožní evakuaci zbývajících horolezců z vrcholu (někteří jsou omrzlí). Ze základního tábora vzal vrtulník člověka pravděpodobně po infarktu," napsala Witkowská. Koho ale měla za druhého Čecha, list neuvádí.

O smrti Hlávka se zmínil také italský web Montagna. Podle jeho zprávy byl horolezec naposledy spatřen, jak sestupuje z C4, ale do C3 již nedošel. Informoval o něm i ukrajinský web 4sport.ua.

A climber from #CzechRepublic Roman Hlávko (43) has been missing on Mt #Manaslu since last evening with bad weather hampering search and rescue efforts throughout the day todayhttps://t.co/AIXO3SxHGY pic.twitter.com/ocOH23v79z