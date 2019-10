Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes na tiskové konferenci oznámila zákaz zakrývání tváře při demonstracích v rámci výjimečných pravomocí, pocházejících ještě z britské koloniální éry a uplatněných poprvé za 50 let. Krok má napomoci ukončit měsíce trvající protesty a rostoucí násilí ve velkoměstě, ovládaném Čínou.

Demonstranti už se v ulicích srocovali před vládním rozhodnutím, protesty však s přicházejícím večerem nabíraly na intenzitě. Někteří z kovových zábradlí stavěli barikády a blokovali ulice, další rozbíjeli stanice metra. Protestující také založili několik ohňů, například v pobočce čínské banky, nebo pálili čínskou vlajku. Další rozbíjeli výlohy obchodů. Policie uzavřela desítky stanic podzemní dráhy a některá obchodní centra.

Zákaz nošení masek, který podle místních médií vstoupí v platnost od tamní půlnoci (18:00 SELČ), demonstranti zjevně respektovat nehodlají. Převážná většina z nich si jimi zakrývá obličeje i při večerních výtržnostech, píše agentura Reuters. "Zatknou 100 tisíc lidí v ulicích? Vláda se nás snaží zastrašit, ale teď si nemyslím, že by se lidé báli," uvedl jeden z protestujících, který se představil jako Lui.

"Hongkongští policisté také v práci nosí masky. …Takže já budu tu svou všude nosit taky," poznamenal další z demonstrantů.

Několik měsíců trvající protesty původně v Hongkongu začaly nesouhlasem s navrhovaným zákonem o vydávání obviněných do pevninské Číny, ale mezitím se požadavky demonstrantů rozšířily mimo jiné o svobodné volby a vyšetřování policejní brutality. Demonstranti v bývalé britské kolonii kritizují to, co považují za plíživé zasahování Pekingu do záležitostí jejich města i přes příslib autonomie podle principu "jedna země, dva systémy".