"Na místě zasahuje několik policistů, včetně členů protiteroristické jednotky. Prozatím ale nemáme k dispozici bližší informace," uvedl pro agenturu AP policejní mluvčí Charles Owino.

More people being rescued at Dusit Hotel (Nairobi) which is under attack. @BBCBreaking pic.twitter.com/SqdGIScid8

"Nejdřív jsem slyšela výstřely. Pak začali na ulici vybíhat lidé, kteří drželi ruce nad hlavou. Někteří z nich se skrývali za budovami, aby se nedostali do palby," řekla agentuře Reuters žena, která pracuje v jedné z budov v komplexu.

Incident nechal vzpomenout na řádění ozbrojenců ze somálské skupiny Šabáb, ke kterému došlo 21. srpna 2013 v luxusním obchodním středisku Westgate Mall. Při útoku tehdy zahynulo 71 lidí včetně čtyř atentátníků, připomněla agentura AP.

Vehicles seen burning near upscale hotel complex in Kenya's capital, Nairobi, as a blast and heavy gunfire is reported in the area.



Police have confirmed that there has been "an attack incident." https://t.co/YcBIAZ12a6 pic.twitter.com/dAeQGGkK9W