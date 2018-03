V Egyptě zemřel český turista. Potíže s dýcháním měl i jeho syn

V pátek dopoledne zemřel v egyptské Hurghadě devětatřicetiletý Čech. Muže převezli už ve čtvrtek do nemocnice, když si stěžoval na potíže při dýchání. Turista zemřel na selhání srdce. K tragédii došlo nedaleko místa, kde v roce 2013 zemřely Monika a Klára Kramné, informovala televize Nova.

Čtyřčlenná rodina byla od neděle na dovolené v oblíbeném egyptském letovisku. Podle informací TV Nova se u otce a malého chlapce ve čtvrtek objevily zdravotní problémy, cestovní kancelář proto muži zajistila převoz do nemocnice.

"Ve čtvrtek dopoledne jsme zajistili převoz klienta do nemocnice, protože si stěžoval na problémy s dýcháním. V nemocnici musel být převezen na oddělení akutní péče, protože jeho stav se zhoršil. Ale bohužel v pátek klient zemřel, podle našich informací na srdeční selhání," řekl TV Nova mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Stanislav Zíma.

Smrt českého turisty už potvrdilo i ministerstvo zahraničí.

Rodina zemřelého se do vlasti měla vrátit včera. Podle mluvčí ministerstva zahraničí by k repatriaci těla muže do Česka mělo dojít v nejbližších dnech.

Rodina měla podle webu TN.cz bydlet v hotelu Caribbean World Resorts Soma Bay, který leží zhruba čtyřicet kilometrů od komplexu, kde před pěti lety zemřela rodina Petra Kramného.