Policie před novináři uvedla, že v místě už se nestřílí, stále je ale jeho okolí uzavřeno. Na místo dorazili také agenti FBI i hraniční policie.

UPDATE: From @EPPOLICE. Sgt. Enrique Carrillo "There is no imminent threat." He said one suspect is in custody.https://t.co/EOFmvf4Vxr — Mauricio Casillas (@MauricioABC7) August 3, 2019

Incident oznámila policie na twitteru dvě hodiny po poledni místního času. Varovala obyvatele, aby se nepřibližovali k obchodnímu domu Walmart a sousednímu nákupnímu středisku Cielo Vista. Na sociálních sítích se nejdříve objevovaly spekulace o zraněných a fotografie lidí, jak s rukama nad hlavou opouští středisko Walmart.

"The generosity of our people is unsurpassed, this is just a tragedy that I'm having a hard time getting my arms around, frankly," El Paso Mayor Dee Margo says of a shooting where multiple people were killed shooting in El Paso, Texas.https://t.co/7xXCUSFvWy pic.twitter.com/L5WpoGR0wt — CNN (@CNN) August 3, 2019

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že šílení střelci nejsou v USA neobvyklým jevem. Naposledy minulou neděli devatenáctiletý muž zastřelil tři lidi na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy, poté spáchal sebevraždu.

Breaking: just heard a law enforcement agent telling another agent, 22 confirmed dead, 4 of which were children, from the shooting at the Walmart in #ElPaso

near #CieloVista Mall. pic.twitter.com/VcVTPvdrZH — Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) August 3, 2019

Téměř milionové město El Paso leží na hranicích s Mexikem, na druhé straně hranice je více než milionové město Ciudad Juárez.