„Při shlédnutí těchto fotografií jsme muže, který ji nahrál, ihned kontaktovali. Nakonec nám poskytnul i dva exempláře, na nichž jsme provedli náš výzkum," řekl pro server thenewsminute.com Rajeev. Podle něj se mohly tyto ryby dostat do vnitrozemí spolu s ničivými povodněmi v Kérale, které se odehrály v srpnu loňského roku.

Přírodovědné muzeum následně uvedlo, že tento podobné druhy ryb pochází původně z Afriky a Asie a vyznačují se dlouhými hřbetními ploutvemi, velkými ústy a schopností dýchat vzduch pomocí tzv. suprabranchiální vzdušné dutiny, kterou disponují například sumci.

A new species of snakehead fish called "Gollum" was unexpectedly discovered in India due to the 2018 flood, says @NHM_London pic.twitter.com/htyDi0RFCf