Brutální násilí. V Indii napadli a zranili 34 dívek, protože se bránily urážkám

V Indii skončily o víkendu v nemocnici více než tři desítky dívek ve věku 10 až 14 let. Stalo se tak poté, co je napadla skupina mladých chlapců spolu s jejich rodiči. Chlapci na dívky údajně slovně zaútočily a ty jim nadávky oplatily. Chlapci však přivolali rodiče a spolu s nimi začali dívky bít. Policie už zatkla deset lidí včetně čtyř žen. Informoval o tom list The Guardian.

dnes 20:59 SDÍLEJ:

Incident se stal v sobotu odpoledne v dívčí internátní škole v obci Darpaka ve státě Bihár na severovýchodě Indie. Podle serveru The Guardian byly dívky na školním hřišti, když na ně skupina chlapců začala pokřikovat oplzlé komentáře. Děvčata chlapcům slovní útoky oplatila a chlapci následně prý odešli. ČTĚTE TAKÉ: Rozsudky smrti za znásilnění platí, rozhodl indický nejvyšší soud Jiná verze hovoří o tom, že chlapci psali oplzlé komentáře na zeď školy, což dívky rozzuřilo a chlapce napadly, tvrdí The Times of India. Bambusové a železné tyče Část chlapců se pak vrátila se svými rodiči a na děvčata zaútočila bambusovými a železnými tyčemi. „Najednou jsem slyšel křik. Nejdříve jsem si myslel, že hrají nějakou hru. Když však zesílil, šel jsem se podívat a viděl jsem asi 15 lidí a ženy, které mlátily dívky holemi,“ řekl Reema Raj, ředitel místní školy listu The Times of India. „Tahali nás za vlasy, bili nás bambusovými tyčemi a kopali nás, protože jsme protestovali proti jejich sexuálním útokům,“ uvedla jedna z dívek, které skončily v nemocnici. Podle ní chlapci na dívky pokřikují pravidelně a na stěny školy píší urážlivé nápisy. Po incidentu skončilo v nemocnici 34 dívek, přičemž některé z nich měly vnitřní zranění. ČTĚTE TAKÉ: Chtěl se ženit, dívka byla proti. Tak ji znásilnil a zapálil. Další útok v Indii Okolnosti incidentu policisté stále vyšetřují. Místní policejní šéf také uvedl, že z důvodu bezpečnosti budou u budovy školy nyní působit hlídky. V okolí bude navíc postaven vyšší ochranný plot, který má zabránit neoprávněnému vstupu na školní pozemek. Jedna z nejnebezpečnějších zemí Indie je podle průzkumu nadace Thomson Reuters Foundation jednou z nejnebezpečnější zemí světa pro ženy, co se sexuálního násilí týče. To je zde totiž velmi palčivým problémem. Situaci zřejmě zhoršuje také to, že v Indii je nadbytek mladých svobodných mužů, kteří mají často jen malou šanci najít si partnerku. Podle sociologů to zvyšuje míru násilí ve společnosti a také míru kriminality. Jde mimo jiné o výsledek zavedení ultrazvukového vyšetření u těhotných žen. Protože na vesnicích je dcera považována spíše za přítěž a jsou preferováni synové, miliony žen chodí v případě, že se jim má narodit holčička, na potrat. Například letos v červenci policie zadržela deset lidí, kteří jsou podezřelí ze sexuálního zneužívání více než třiceti nezletilých dívek v jednom z dětských domovů v Biháru. ČTĚTE TAKÉ: Indický guru dostal za znásilnění doživotí. Z dívky prý vyháněl zlé duchy Proti sexuálnímu násilí protestují v Indii stovky žen. Akce vypukly zejména po tragické události v Dilí v roce 2012. Tehdy skupina mužů znásilnila studentku v autobuse. Třiadvacetiletá žena později zemřela v nemocnici. Její smrt následně vyvolala vlnu protestů nejen v Indii. Indické ministerstvo vnitra také již zavedlo celostátní registr sexuálních delikventů.

Autor: Andrea Gričová