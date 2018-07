V Indii obvinili 17 mužů. Půl roku znásilňovali 12letou dívku

Podle listu The Times of India začal dívku jako první znásilňovat 66letý operátor výtahu v jednom z volných bytů. Později přizval ostatní a společně si hrozivý akt natáčeli a fotili. Muži dívce vyhrožovali nožem a vydírali ji s tím, že pokud je udá, video a snímky zveřejní.

Dívka se velmi bála a po celých sedm měsíců mlčela. Minulou sobotu ale za ní přijela z Dillí na návštěvu její sestra, které se svěřila. Ta přiměla rodinu k podání stížnosti. V pondělí pak policie muže zatkla. Kromě znásilnění je obvinila i z vydírání a pokusu o vraždu.

V budově soudu se obvinění fyzicky střetli s právníky, kteří je měli hájit a došlo k bitce. Rvačku zobrazuje přiložené video. Podle listu Hindustan Times obviněné nyní nechce hájit žádný z advokátů. Muži budou nyní ve vězení do konce července, než soud rozhodne o jejich dalším osudu.

Indie je známa častými případy znásilnění. Od roku 2016 je v zemi, která má 1,32 miliardy obyvatel, každý den průměrně hlášena stovka případů. Podle organizace Thomson Reuters Foundation představuje Indie nejvíce nebezpečnou zemi pro ženy po Afghánistánu a Sýrii.

