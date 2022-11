Podle svědků je mezi oběťmi množství žen a dětí, asi 130 lidí se podařilo zachránit, uvedla agentura AFP.

V době, kdy se most zřítil, na něm podle úřadů bylo až 500 lidí a konstrukce nevydržela kvůli přetížení. Většina lidí spadla do řeky. Na záchranné operaci se podílejí potápěči, jednotky pobřežní stráže s loděmi a desítky vojáků, práce ale přes noc ztěžovala tma a také množství řas v řece, napsal server deníku Times of India.

Záběry, které odvysílala televize, ukazují desítky lidí držících se lan zříceného mostu, zatímco se jim záchranný tým snaží pomoci. Někteří lezli po rozbité konstrukci a snažili se dostat na břeh řeky, jiní plavali do bezpečí.

Historický most dlouhý 230 metrů byl postaven v 19. století za britské nadvlády. Šest měsíců byl uzavřen kvůli rekonstrukci a znovu zpřístupněn veřejnosti byl minulý týden. Most je turistickou atrakcí a přitahuje řadu lidí zvláště nyní, kdy je období svátků.

Indický premiér Nárendra Módí je nyní na třídenní návštěvě právě ve státě Gudžarát, ze kterého pochází. Ministerský předseda oznámil, že nařídil nejvyššímu představiteli státu, aby urychleně zmobilizoval tým pro záchrannou operaci. Vláda státu také vytvořila pětičlenný zvláštní vyšetřovací tým.

Podle indických médií most údajně nedostal od úřadů osvědčení, že je způsobilý k provozu. Opravu provedla soukromá firma.