Nehoda se stala u železniční stanice Sahadai Buzurg, asi 50 kilometrů od Patny, hlavního města státu Bihár.

Podle Národní jednotky pro reakci na katastrofy se přední vagon spolu s pár dalšími odpojil od ostatních, čímž způsobil vykolejení celé soupravy. Správa místních železnic uvedla, že příčinou byla zlomená kolej. Tři z vagónů se v plné rychlosti převrátily a zcela zničily.

„Slyšel jsem hlasitou ránu a poté jsem spadl na podlahu vagónu. Byla tma, neviděl jsem nic a jen slyšel, jak se rozbíjelo sklo," řekl jeden z přeživších cestujících televizi NDTV. "Poté jsme spolu s otcem vylezli z vagónu oknem," dodal.

