V Indii vyrostla nejvyšší socha světa. Měří dvakrát tolik co socha Svobody

Odhalení bronzové sochy Jednoty provázel slavnostní ceremoniál za účasti indického letectva. Po skončení projevu premiéra Módího vytvořila trojice vojenských stíhaček na obloze indickou trikolóru a nejvyšší sochu světa následně zasypaly tisíce konfet v národních barvách.

Stavba nejvyšší sochy světa probíhala téměř čtyři roky, indickou vládu přišla na 30 miliard rupií (9,2 miliardy korun) a podílelo se na ní okolo tří tisíc pracovníků včetně stovek Číňanů. Na výrobu bylo spotřebováno až 3550 tun bronzu, z čehož 1850 tun tvoří vnější opláštění. Vnitřek kolosu tvoří 180 tisíc metrů krychlových betonu a 25 tisíc tun oceli.

Vyhlídková plošina, která se nachází na úrovni hrudi bronzového Sardára Patéla, dokáže pojmout až 200 turistů, které do výšky 153 metrů dopraví dvoumístné výtahy. Socha je připravena odolat větrům o rychlosti až 180 kilometrů za hodinu a zemětřesením o síle 6,5 stupně Richterovy škály.

360 views of Sardar Patel statue, never seen before #StatueOfUnity pic.twitter.com/zCg3mM3Wis

Vláda provincie Gudžarát předpokládá, že by kolos mohl podpořit turismus v oblasti a přilákat denně až 15 tisíc turistů. Podle premiéra Módího je socha symbolem Sardára Patéla a jeho klíčové role v boji Indie za nezávislost a jejího sjednocení, odpůrci ji však považují za nástroj politického boje.

Celou událost provázela důsledná bezpečnostní opatření a účast více než tisícovky policistů. Místní opakovaně pohrozili uspořádáním demonstrací. „My obyvatelé okolních vesnic jsme rozhodnutí a rádi bychom vás informovali, že vy (Módí) tu nejste vítán,“ stálo podle deníku Malay Mail v jednom z dopisů zaslaných vládě.

Místní aktivisté podle deníku Gulf News informovali, že policie v předvečer slavnostního odhalení sochy zadržela dvanáct významných odpůrců indického premiéra. Policie však jakékoli zatýkání popřela.

Kritici celý projekt považují za plýtvání. Výstavba Sochy svobody a nedaleké přehrady Sardar Sarovar Dam podle nich „zničila“ pátou nejdelší indickou řeku Narmadar, zatímco místní obyvatelé trpí nedostatkem škol, nemocnic a dokonce i pitné vody.

The world's biggest statue opens in #India on Wednesday. The statue is a 182-meter high tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, an independence hero in India. pic.twitter.com/cZyolCwXPu