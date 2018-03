V Iránu se zřítilo soukromé letadlo. Zemřelo 11 lidí

Letadlo, které bylo zaregistrováno v Turecku, havarovalo v hornaté oblasti přibližně 370 kilometrů jižně od Teheránu a po nárazu vzplálo, napsala agentura Reuters.

Turkish private jet crashed in Iran, Basaran Holding Bombardier CL604, tail number TC-TRB., plane took off from Sharjah International Airport on its way to Istanbul. The plane hit a mountain in Shahr-e Kord #Iran #Turkey #Planecrash #TCTRB pic.twitter.com/0FMbuyRCek

Očití svědkové uvedli, že z motoru letouny šlehaly plameny již před jeho zřícením. Podle agentury AP letadlo vzlétlo v 14:11 SEČ, přibližně o hodinu a čtvrt později se ale zřejmě objevily problémy, protože stroj nabral výšku a následně prudce klesl.

Letadlo mířilo z města Šardžá ležícího ve Spojených arabských emirátech do Istanbulu, uvedla iránská státní televize. Havarovaný stroj patří společnosti Başaran Holding.

#UPDATE: Private plane that crashed in southwestern #Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to #Istanbul from a bachelorette party in #Dubai according to Sabah Daily https://t.co/EN4MGBhw61 pic.twitter.com/thQYbNGIBw