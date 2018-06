V Teheránu vypukly nové protesty. Kvůli zákazu dovozu amerického zboží

„Policie demonstranty uklidnila. Jsme ale naštvaní kvůli ekonomické situaci. Nemůžeme pokračovat ve svých obchodech. Nejsme ale proti režimu,“ řekl jeden z obchodníků, který si nepřál být jmenován.

Ministr hospodářství Mohammad Shariatmadari zakázal dovoz 1339 zboží. Jsou mezi nimi například textilní produkty, oblečení, bižuterie i zdravotnické potřeby.

Podle něj by Írán měl být soběstačný a zmíněné zboží by se mělo vyrábět přímo v Íránu.

Protestní dav čítající stovky lidí došel až před budovu parlamentu. Cílem demonstrantů je vytvořit tlak na íránské politiky, aby povolili dovoz zahraničního zboží a odvrátili další sankce. Jak uvádí státní íránská televize s odvoláním na guvernéra Teheránu, zatím nebyl nikdo zatčen.

Tehran, in front of parliament. Protests intensity in different parts of the city. #IranProtests pic.twitter.com/rUicaDyJJe

Americký prezident Donald Trump na začátku května oznámil, že USA odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, která byla uzavřena v roce 2015. Na jejím základě byly zrušeny protiíránské sankce, výměnou za odstoupení od jaderného programu ze strany Íránu. Podle Spojených států však Teherán podmínky dohody dlouhodobě nedodržoval.

Washington tak připravuje proti Teheránu nové sankce, které by měly být uloženy na podzim.

Iran Tehran 6/25

A clip of the protests today in front of the mullahs' parliament

Slogan:

We do not want a desperate parliament#FreeIran2018 #IranRegimechange #MAGA #Qanon pic.twitter.com/PEIjueNJCZ