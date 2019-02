Dům, který se nacházel ve čtvrti Kartal na okraji asijské části Istanbulu, měl 14 bytů, v nichž bydlelo 43 lidí. Poslední tři patra budovy postavena ilegálně a v přízemí byla zřízena šicí dílna, která fungovala bez patřičných povolení, uvedl guvernér oblasti Ali Yerlikaya.

Příčina neštěstí se zatím vyšetřuje, budova byla postavena před 27 lety. Podle televizní stanice Habertürk byly z jejích trosek dosud vyproštěny čtyři zraněné osoby, které zůstávají v péči lékařů. Není však jasné, kolik lidí stále zůstává pod troskami budovy.

At least one killed after building collapses in Turkey's Istanbul: NTV https://t.co/AZ7UGGrkJJ pic.twitter.com/OwSH8xINXT