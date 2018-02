V Itálii střílel extremista nesnášející černochy. Policie u něj našla Mein Kampf

Když člověk poslouchá, jak se Tomio Okamura vyjadřuje o koncentračním táboře v Letech u Písku, skoro by nabyl dojmu, že šlo o celkem fajn místo. Jenže tak to nebylo. Bylo to peklo na zemi, jak jej nazval lékař, který místo osobně navštívil v roce 1943.