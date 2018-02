V italské Maceratě se protestovalo proti útokům na domnělé migranty

„První čísla nám říkají, že je nás patnáct tisíc,“ hlásil podle BBC jeden z organizátorů protestní akce ve středoitalské Maceratě, ve které žije asi 42 tisíc lidí.

Kvůli obavám z možného vyhrocení situace se každodenní chod městečka téměř zastavil – školy zůstaly zavřené, většina obchodů zavřela už po poledni a byl také přerušen provoz veřejné dopravy. Ve čtvrtek se totiž ve městě střetlo několik desítek přívrženců neofašistického hnutí Nová síla (FN).

Protest after migrant shooting in Italy #today #Macerata #StopRacism #BlackLivesMatter. In the pic the somali-italian activist Amin Nour @camillahawth @MaazaMengiste @skepticafro @monaeltahawy pic.twitter.com/oeIGYMZyps