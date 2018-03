Itálie odvolila. Zvítězila středopravá koalice expremiéra Berlusconiho

Šéf poslanců Vzhůru, Itálie po zveřejnění prvních odhadů potvrdil, že pokud Liga severu získá v rámci koalice nejvíce křesel, bude její šéf Matteo Salvini koaličním kandidátem na premiéra.

Expremiér Berlusconi se v současnosti stát premiérem nemůže, protože mu ještě neskončil výkon trestu, který si "odpykává" výpomocí v domově důchodců. Ještě před volbami však oznámil, že po uplynutí trestu v příštím roce by se předsedou vlády opět rád stal.

Dostupné povolební odhady na druhou příčku umísťují antisystémové a euroskeptické Hnutí pěti hvězd. Hnutí by mohlo být stranou, která získala jako samostatná strana nejvíce křesel – odhadem BBC 216 až 236.

Středolevicová koalice vedená právě vládnoucí Demokratickou stranou se pravděpodobně umístí na třetím místě se ziskem 107 až 127 křesel. Potřebné voličské hlasy straně zřejmě odebrala současná negativně orientovaná nálada v italské společnosti, kterou způsobuje především vysoká nezaměstnanost a téma imigrace.

„Voliči se vyslovili jasně a nezvratně. Populisté vyhráli, Demokratická strana prohrála,“ napsal na Facebooku senátor za tuto stranu Andrea Marcucci.

Editorka BBC pro Evropu Katya Adlerová na svém Twitteru uvedla, že „je teoreticky možné, že nastane noční můra pro Evropskou unii (EU): koalice mezi populistickými euroskeptiky – Hnutím pěti hvězd a Ligou severu“.

