V Japonsku zemřel nejstarší člověk světa. Milovnici suši bylo 117 let

Fráze "dlouhý život" měla v jejím podání úplně nový význam. Nejstaršímu člověku současnosti, Japonce Čijó Mijakové, jež zemřela minulý týden v neděli, totiž bylo 117 let. Podle vyjádření rodiny prý byla i před svou smrtí upovídaná, přinášela radost ostatním a zbožňovala japonské jídlo.

Kane Tanakaová, která je nově ve věku 115 let nejstarším člověkem na světě.Foto: ČTK/AP/Uncredited

Smutnou zprávu oznámilo japonské ministerstvo zdravotnictví. Čijó se údajně narodila 22. května 1901, přičemž titul nejstarší žijící dámy planety převzala od Misao Okawové, jež zesnula v roce 2015. V roce 2018 odešla z tohoto světa ještě jedna 117letá žena, a sice Nabi Tadžimová, mimochodem rovněž Japonka.

Jako kdyby Čijó na onen milník čekala – zesnula totiž pouze pár dní poté, co ji Guinessova kniha rekordů prohlásila nejstarším člověkem (a zároveň také nejstarší ženou) světa. Oficiální uznání jí nicméně bohužel přijde až posmrtně.



Rodina svého nejváženějšího příslušníka popsala jako „trpělivou, laskavou a upovídanou bohyni, která přinášela radost všem lidem kolem sebe“. Dodala také, že Čijó, která žila v prefektuře Kaganawa, prý milovala místní kuchyni, konkrétně suši, a často se bavila kaligrafií, tedy uměním krasopisu.

Titulem nejstarší ženy (i celkově člověka) se nyní pyšní Japonka Kane Tanakaová, která v lednu oslavila 115. narozeniny. Nejstarším mužem je pak rovněž Japonec, a to Masazo Nonaka, jemuž bylo 113 let 25. července. Nejstarším člověkem všech dob byla údajně Francouzka Jeanne Calmentová, která se podle New York Times dožila dlouhých 122 let.



Japonsko, které má zhruba 127 milionů obyvatel, je dlouhověkostí svých lidí proslulé. V zemi, kde je podle CNN většina obyvatel starší 65 let, bylo letos v únoru zaznamenáno 69 tisíc lidí, kteří se dožili a stále dožívají alespoň sta let. Žen bylo 60 tisíc, můžu devět tisíc. Na sto tisíc obyvatel údajně vychází alespoň padesát z nich, kteří se dožili úctyhodné stovky.