V Jihoafrické republice se srazily vlaky, zranilo se 200 lidí

„Jeden z vlaků stál na nádraží a čekal na manuální signál, aby mohl odjet. Jelikož nám dříve někdo ukradl kabely, používáme manuální systém,“ uvedla drah Lillian Mofokeng pro jihoafrický list Times Live.

Příčina srážky je zatím předmětem vyšetřování.

Podle lékařů většina zraněných utrpěla „menší až střední úrazy“. Někteří museli být převezeni do nemocnice.

Minulý týden zemřelo při železničním neštěstí ve městě Kroonstad 19 lidí. Vlak mířil z Port Elizabeth do Johannesburg. Na přejezdu do něj narazil kamion.

@CityofJoburgEMS responding to a train collusion incident to assist ekurhuleni emergency services in Germiston - patients still being taken to hospital. Fortunately no fatalities pic.twitter.com/0om2NnH91Y