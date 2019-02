"Stála jsem na nástupišti, když vlak ve velké rychlosti narazil do bariéry. Lidé v panice utíkali pryč, ale někteří z nich zemřeli poté, co lokomotiva explodovala," řekla agentuře Reuters Míná Ghálíová s tím, že na zemi viděla ležet nejméně devět těl.

Egyptské úřady zatím bilanci neštěstí nepotvrdily, informace o počtu mrtvých se tak rozcházejí. Podle agentury Reuters zemřelo 20 lidí a stejný počet jich byl zraněn, některé zdroje však mluví až o padesáti obětech. Podle očitých svědků je v kolejišti mnoho ohořelých mrtvých těl a část staniční budovy se zhroutila. Železniční správa proto až do odvolání zastavila provoz všech vlaků.

#BREAKING : #EGYPT : Atleast 28 People Dead And 52 Wounded When An Fuel Tanker Tractor Exploded At The Railway Station In #Cairo When A Speeding Train Was Heading Towards Ramsis Station Crashed With Fuel Tanker. pic.twitter.com/QyuxyoBob1