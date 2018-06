V Kalifornii uhynula Koko. Slavná gorila, která ovládala znakovou řeč

„Gorila Koko, kterou proslavila její schopnost zvládat znakovou řeč, uhynula včera ve spánku ve věku 46 let. Koko zanechala hlubokou stopu v životech milionů lidí po celém světě. Jako symbol mezidruhové komunikace a empatie byla celý život hluboce milována. Budeme ji postrádat,“ napsala nezisková organizace Gorilla Foundation.

Koko, the gorilla known for sign language, has passed away at the age of 46. Here she is on the cover of the 1985 National Geographic. #RIPKoko ? pic.twitter.com/U95wNsGdWy