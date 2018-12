V Kanadě zadrželi finanční ředitelku firmy Huawei. Obcházela embargo a sankce

Kanadská policie zadržela finanční ředitelku čínské firmy Huawei Technologies, která je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě. Napsal to ve středu list The Globe and Mail. Meng Wan-čou (známá jako Sabrina nebo Cathy Mengová) byla zatčena v sobotu ve Vancouveru na západě země, o její vydání usilují Spojené státy.

dnes 08:45 SDÍLEJ:

Jednačtyřicetiletá Mengová je podle agentury AP rovněž místopředsedkyní správní rady Huawei a dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, za jehož budoucí nástupkyni bývá označována. V USA je obviněna z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga, které Spojené státy vyhlásily na obchod s Íránem. ČTĚTE TAKÉ: Huawei se stal českou smartphonovou jedničkou, předstihl Samsung Čínské velvyslanectví v Kanadě proti zadržení Mengové ostře protestovalo a vyzvalo k jejímu okamžitému propuštění. Firma Huawei vydala prohlášení, že si žádného provinění Mengové není vědoma. Špionáž a vměšování List The Wall Street Journal už v roce 2016 napsal, že Washington zkoumá podezření, že firma Huawei dodává do Íránu a některých dalších zemí zboží americké výroby, které podléhá sankčnímu režimu. Skupina amerických kongresmanů před dvěma měsíci zaslala kanadskému premiérovi Justinu Trudeaovi dopis, v němž žádají, aby zabránil využívání produktů firmy Huawei v kanadských bezdrátových sítích. Senátoři Marco Rubio a Mark Warner vyslovili podezření, že čínská vláda může výrobky firmy využívat ke špionáži a vměšování. ČTĚTE TAKÉ: Státy EU podpořily kontrolu zahraničních investic. Hlavním cílem je Čína

Autor: ČTK, Redakce