Situace na severu Alberty se změnila v kritickou na konci minulého týdne. Suché a větrné počasí zapříčinilo, že se naplnila varování meteorologů a hned na několika místech propukly požáry, přičemž nejméně pět z nich se dosud nepodařilo dostat pod kontrolu. Právě ten nedaleko města High Level však podle EJ vzbuzuje největší obavy.

The photo of the fire near High Level is so scary. I hope everybody evacuates safely! #abfire pic.twitter.com/hVIequVsDr