V Lyttonu naměřili v neděli 45,1 stupňů Celsia, v pondělí 47,9 stupňů a v úterý 49,6 stupňů. Pokaždé se přitom jednalo o dosud nejvyšší teplotu, kterou kdy meteorologové v Kanadě zaznamenali. Na mnoha dalších místech padala lokální historická maxima, například v Portlandu v americkém státě Oregon, kde se v pondělí teplota dostala na 46 stupňů Celsia.

Rekordní vedra během týdne od západu ustupovala, zanechala za sebou však vysoké riziko lesních požárů, posílené výskytem bouřek. Poblíž Lyttonu porost ze zatím neznámých příčin vzplál ve středu a podle místního starosty se plameny velmi rychle rozšířily do celého města. Obyvatelé měli jen desítky minut na opuštění svých domovů. "Z Lyttonu toho asi moc nezůstane," řekl starosta Jan Polderman zpravodajské společnosti BBC.

Požár vyřadil v oblasti z provozu mobilní síť a řada lidí tak nevěděla, kde se po evakuaci nacházeli jejich příbuzní. "Naši lidé jsou roztroušeni na sever i na jih a snažíme se zjistit, kde je kdo," řekla místní činitelka Lilliane Graieová, podle níž požár město zdevastoval.

To ve čtvrtek potvrdil i ministr vlády provincie Britská Kolumbie pro veřejnou bezpečnost Mike Farnworth. Poslanec Brad Vis, který region zastupuje v kanadském parlamentu, napsal na facebooku, že plameny poškodily asi 90 procent města, včetně jeho centra. Také uvedl, že má zprávy o několika zraněných. Ani dnes se ovšem nepotvrdily žádné oběti požáru, Farnworth nicméně stále hlásil vícero pohřešovaných.

60 tisíc hektarů

Plameny v Lyttonu a jeho okolí zatím zasáhly zónu o ploše asi 9 tisíc hektarů, což zhruba odpovídá rozloze Ústí nad Labem. Ve čtvrtek večer je hasiči neměli pod kontrolou, stejně jako dvě ještě rozsáhlejší ohniska dál na sever u měst Lillooet a Kamloops. Podle vysílací společnosti CBC dnes ráno v Britské Kolumbii zuřilo devět větších požárů s celkovou rozlohou přes 60 tisíc hektarů. Televizní stanice The Weather Network s odvoláním na regionální agenturu BC Wildfire Service informuje o 160 nových požárech z tohoto týdne. Řadu z nich zřejmě zažehly blesky, kterých v oblasti udeřilo asi 29 tisíc.

Premiér provincie Britská Kolumbie John Horgan v televizi prohlásil, že požár u Lyttonu možná zažehl vlak, ale že je příliš brzy na to činit konečné závěry. "Lytton byl zdevastován a bude potřeba výjimečného úsilí, abychom toto historické místo dostali do původního stavu," řekl.

Lesy hoří také na severu Kalifornie, informuje agentura AFP. Starosti místním úřadům dělá především ohnisko nazvané Lava Fire, které se rozprostírá asi na 20.000 hektarech na úpatí hory Mount Shasta. Nedaleko směrem na severovýchod pak hoří Tennant Fire, který dosud spálil na 10.000 hektarů. Oba požáry byly ve čtvrtek večer pod kontrolou z méně než 20 procent.

Lesy hoří také na severu Kalifornie. Agentura AP uvádí, že trojice požárů u sopky Mount Shasta už spálila oblast o ploše 155 kilometrů čtverečních, hasiči si ovšem v boji proti nim připsali jisté úspěchy. Největší z trojice nazvaný Lava Fire byl ve čtvrtek večer z 19 procent pod kontrolou, dnes kalifornský úřad pro lesnictví a zvládání požárů hlásil 27procentní uhašení. Plameny už si v oblasti vynutily evakuace tisíců lidí a zničily několik obydlí.

Epicentrum veder způsobených fenoménem označovaným jako "tepelný dóm" se mezitím dál přesouvalo na východ přes sever USA a kanadské provincie Alberta a Saskatchewan, teplotní maxima už ale nejsou tak vysoká jako na začátku týdne. V Britské Kolumbii s rekordně horkým počasím spojují stovky úmrtí, když za pět dní v provincii umřelo 486 lidí ve srovnání s běžným pětidenním součtem pod dvěma stovkami. Vrchní soudní lékařka Lisa Lapointeová uvedla, že mnozí ze zemřelých bydleli o samotě ve špatně větraných prostorách.

Důsledek klimatických změn?

Množství podezřelých úmrtí vyšetřují také na americké straně hranice. Úřady v Oregonu s vlnou veder spojují smrt nejméně 79 lidí, což by podle listu The New York Times znamenalo víc úmrtí způsobených horkem, než kolik tento stát evidoval za předchozích 20 let. Ze sousedního Washingtonu bylo ke dnešku hlášeno 30 úmrtí s možnou souvislostí s počasím z minulých dní. Podle AP se představitelé zdravotnictví v dané části USA domnívají, že počet obětí bude dál růst.

Experti upozorňují, že extrémní meteorologické epizody nabývají na intenzitě a frekvenci v důsledku člověkem vyvolaných klimatických změn. "Smrtící vlny veder. Ohromující sucho. Přes milion akrů, které na západě lehly popelem před koncem června. A nejrychlejší příchod páté pojmenované tropické bouře v Atlantiku od začátku vedení záznamů," shrnuje dnes události z posledních dnů americký web Axios s odkazem i na sílící bouři Elsa postupující Karibikem. "Vítejte v létě 2021, kdy neustálé bití vědců na poplach před klimatickou změnou nabralo až příliš opravdovou sílu," dodává.