V Kapském městě pršelo. Krize s vodou ale pokračuje

V noci z pátku na sobotu zažili obyvatelé jihoafrického Kapského města osvěžující zážitek – déšť. Městu má už za tři měsíce kvůli dlouhému období sucha dojít voda. V onu radostnou noc však spadlo pouhých osm milimetrů srážek, problémy města s nízkou hladinou zásob vody tak zřejmě neskončí.

Lidé z města sužovaného suchem noční kapky deště podle BBC poctivě hromadili do svých zásob.

„Dva velké kontejnery pod našimi okapy už se třikrát naplnily! Máme před sebou rušnou noc shromažďování deště,“ popsala jedna jihoafrická obyvatelka na sociální síti Twitter.

Město bojuje s malým množstvím dešťových srážek už tři roky.

Jeden z místních farářů se nechal slyšet, že byly vyslyšeny jeho modlitby. "Je to potvrzení toho, že jsem opravdový prorok a vše, co jsem Kapskému Městu slíbil, jednou přijde," řekl Paseka "Mboro" Motsoeneng. Stěžoval si také, že média nebrala jeho modlitby vážně.

V Kapském Městě platí od začátku tohoto měsíce padesátilitrový limit pro denní spotřebu vody na osobu. Pro srovnání - v Praze je v současné době spotřeba na osobu asi 108 litrů – nejvíce připadne na osobní hygienu (40 litrů) a WC (24 litrů). Američané spotřebují mezi 300 až 380 litry denně, uvádí americké ministerstvo vnitra.

Na začátku tohoto týdne se takzvaný „den nula“ – tedy den, kdy úřady zavřou kohoutky všem „postradatelným“ odběratelům, posunul z dubna na 11. května. Stalo se tak díky úspornému chování místních farmářů.

Předpovědi počasí pro následující dny ale nejsou příznivé, vše se má vrátit do starých kolejí. Teploty se tak mají pohybovat kolem třiceti stupňů Celsia, šance na déšť je údajně téměř nulová.

Objem zásob vody v přehradách města je aktuálně zhruba na 25,5 procentech jejich kapacity. „Den nula“ by nastal v případě, že toto množství klesne pod 13,5 procenta.