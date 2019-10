Manifestace v Katalánsku vypukly po pondělním verdiktu španělského nejvyššího soudu, který odsoudil devět politiků z tohoto autonomního regionu k vysokým trestům vězení za referendum o nezávislosti z roku 2017. Studenti v Barceloně dnes ale kromě svobody pro "politické vězně", jak jim říkají, požadovali i demisi regionální vlády, zejména ministra vnitra Miquela Bucha. Toho kritizují za zásahy policie proti demonstrantům a spolupráci se španělským ministrem vnitra v tomto týdnu kvůli manifestacím. Ty se hlavně večer zvrhávají v násilí a potyčky radikálních skupin s policií.

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska ale dnes po jednání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem a dalšími ministry uvedl, že za násilnostmi stojí "minoritní, ale perfektně organizované skupiny". Podle místních médií je za radikálními skupinami zejména organizace Výbory na obranu republiky (CDR). Řada separatistů včetně regionální vlády i uvězněných politiků násilnosti odsoudila, stejně jako to udělal katalánský premiér Quim Torra, ten ale až po třech dnech demonstrací. Dnes Torra řekl, že vyšetří, kdo za násilnostmi stojí.

Od pondělí ošetřili zdravotníci při protestech v Katalánsku na 350 lidí, z toho dvě třetiny v Barceloně. Španělské ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že zranění utrpělo 194 policistů.

Škody za 16 milionů

V noci na dnešek zažila katalánská metropole druhou noc násilností, při nichž skupiny radikálů zapalovaly kontejnery i auta a házely na policisty dlažební kostky i Molotovovy koktejly. Podle španělského ministra vnitra způsobili v Barceloně škody na majetku města zhruba za 627 tisíc eur (16,1 milionu Kč).

O situaci v Katalánsku dnes jednal tamní regionální parlament, v němž premiér Torra prohlásil, že je třeba hledat širokou dohodu, "jak dosáhnout práva na sebeurčení v co možná nejkratší lhůtě". Dosaženo by toho podle něj mělo být ještě v tomto volebním období, jež končí v roce 2021. Torra též vyzval premiéra Sáncheze, aby řešil problém "tak, jak to dělají v demokraciích, tedy jednáním".

Obavy kvůli pokračujícím násilnostem při protestech vyjádřil i svaz hoteliérů v Barceloně či tamní obchodní komora, podle nichž je ohrožen cestovní ruch a obchod v Katalánsku. Před cestami do Katalánska dnes kvůli demonstracím varovala své občany Jižní Korea, jejíž ministerstvo zahraničí cesty nedoporučuje "z bezpečnostních důvodů". Také české ministerstvo zahraničí tento týden doporučilo zvážit nutnost cesty do Barcelony a okolí a při pobytu v Katalánsku dbát pokynů místních úřadů.