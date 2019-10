Hnutí, jež si říká Tsunami Democrátic (Demokratické Tsunami), dnes po poledni vyzvalo prostřednictvím sociálních sítích k ochromení provozu na mezinárodním letišti. Podle deníku El Nacional zakoupilo kvůli tomu stovky letenek, aby se lidé dostali co nejdále do nitra terminálu. Krátce po výzvě lidé zaplnili metro i další dopravní spoje na letiště.

MAJOR BREAKING: Police attacking protesters who are trying to occupy Barcelona's airport. pic.twitter.com/VWmMQ1XAwc