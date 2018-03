V Kábulu útočil další sebevrah s autem plným výbušnin, nejméně dva mrtví

Sebevražedný útočník se odpálil v sobotu v afghánském hlavním městě Kábulu v autě s výbušninou. Zabil nejméně dva civilisty a zranil několik dalších, uvedly afghánské úřady.

"Dnes ráno kolem 9:10 místního času explodovala bomba v autě sebevražedného útočníka v policejní čtvrti Nine v Kábulu. Nejméně dva lidé byli zabiti a tři zraněni," uvedl mluvčí ministerstva vnitra Najib Danish pro agenturu AFP. Dodal, že zatím není zřejmé, co mělo být cílem útoku. K výbuchu došlo v době, kdy šla řada lidí do práce.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Wahida Majrooha byli zraněni nejméně čtyři lidé.

K odpovědnosti za útok se zatím nikdo nepřihlásil. Došlo k němu ale jen několik dnů poté, co vrchní americký generál v Afghánistánu prohlásil, že "hlavní úsilí" armády směřuje k zajištění ochrany hlavního města.

Útok může být podle AFP také reakcí na rostoucí tlak vůči militantnímu hnutí Tálibán, aby přijalo nabídku afghánské vlády k zahájení mírových rozhovorů, které by ukončily dosavadní šestnáct let trvající konflikt.