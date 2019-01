Boje mezi policií a útočníky z radikálního hnutí Aš-Šabáb v hotelovém komplexu v keňském hlavním městě Nairobi pokračovaly i v noci na středu. Na místě i v ranních hodinách probíhala bezpečnostní operace. Úterní útok radikálů si vyžádal nejméně čtrnáct lidských životů včetně několika cizinců.

Keňská policie ve středečním tiskovém prohlášení vyzvala obyvatele Nairobi, aby se k oblasti nepřibližovali, dokud nebude označena za zcela bezpečnou. „Oblast v okolí Riverside Drive 14 je místem činu a probíhá zde bezpečnostní operace,“ uvedli policisté na twitteru.

Sebevražední atentátníci z teroristické organizace Aš-Šabáb v úterý nejprve odpálili výbušniny v automobilech, zřejmě pět ozbrojenců pak vtrhlo do areálu, kde se kromě hotelu nachází také řada obchodů či bank. Útočníkům se podařilo zabít nejméně čtrnáct lidí, teroristé v prohlášení hovoří dokonce až o 47 mrtvých.

Většina obětí se podle agentury Reuters v době útoku nacházela v prostorách restaurace Secret Garden. Mezi mrtvými jsou i nejméně dva cizinci - jeden Brit a jeden Američan. Další dvě těla se dosud nepodařilo identifikovat.

Boje pokračovaly ráno

Keňský ministr vnitra v úterý večer vydal prohlášení, že je místo činu zajištěno. Podle svědků se však hotelovým komplexem ozývala střelba a výbuchy i v nočních hodinách. Ve středu ráno se sice podařilo část lidí, které boje mezi ozbrojenci a policií odřízly v okolních budovách, osvobodit, krátce poté však znovu propukla střelba.

Někteří z uvězněných poslali z místa zprávy s žádostí o lékařskou pomoc. Okolo sedmé hodiny ranní se podle agentury Reuters v areálu nacházely nejméně dvě skupiny civilistů. Někteří příbuzní stále čekají na zprávu od svých blízkých, kteří se měli v okolí místa činu pohybovat.

„Snažil jsem se spojit se svým příbuzným už včera, když k incidentu došlo. Mluvil jsem s ním okolo 15:30, když začali střílet. Zhruba o půl hodiny později se jeho telefon odmlčel,“ řekl Reuters muž jménem David, který se společně s dalšími lidmi shromáždil v blízkosti márnice Chiromo. Policie však příbuzným neumožnila identifikaci obětí, dokud nebude provedeno jejich ohledání.

Keňský prezident Uhuru Kenyatta podle agentury AP ve středu okolo 8:30 SEČ informoval, že „útok, během kterého bylo zabito 14 nevinných lidí, je u konce“. Dalších více než 700 civilistů se podařilo evakuovat. Policejní šéf keňskému deníku The Star potvrdil, že všech 6 útočníků je po smrti. Pět z nich bylo zabito během přestřelky s bezpečnostními složkami a šestým mrtvým je sebevražedný atentátník.