Námořníci podle Reuters vyskákali do moře, aby unikli před plameny. Televize Russia Today původně uváděla jednu obět, podle aktuálních informací však počet mrtvých vzostl již na devět.

Na záběrech, které se objevily na Youtube, je patrné, že z hořících lodí stoupá černý dým.

Podle serveru Kerč.info je jedním z plavidel tanker převážející plyn. Agentura Interfax napsala, že exploze nastala při přečerpávání plynu na druhou loď.

BREAKING: 2 vessels on fire in the Kerch Strait near Crimea; rescue operation underway https://t.co/f68IKhmSW8 pic.twitter.com/xHz2FORCI4