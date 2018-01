V Kolumbii se do hluboké rokle zřítil dálniční most. Zahynulo deset dělníků

Část zavěšeného mostu se zřítila do rokle ve chvíli, kdy na místě pracovala nejméně stovka lidí. Z mostu zůstal zachován jen jeden pilíř a část mostovky, která na něj byla zavěšena.

Tragédie znamenala ztrátu deseti lidských životů, osm lidí bylo zraněno. "Oběti patří mezi stavební dělníky, kteří pracovali na odvodnění. Celkový počet lidí, kteří tam byli, ještě stále ověřujeme," uvedla ve svém prohlášení kolumbijská civilní obrana. Podle svědků šlo o svářeče pracující na železné části konstrukce, která se podle oficiálních údajů tyčí 286 metrů nad údolím.

Na místě se rozběhla pátrací a záchranná akce, která má za cíl najít všechny pohřešované.

