V Košicích hořel daňový úřad. Dokumenty ale požár nepoškodil

Hasičům se již podařilo lokalizovat velký požár střechy historicko-památkové chráněné budovy, ve které sídlí i košický daňový úřad. Důstojník operačního střediska košických hasičů informoval podle serveru topky.sk o tom, že na místě stále pokračují likvidační práce, hasiči hasí lokální ohniska a odstraňují ohořelé části střechy.

"Je pravda, že na této budově vykonáváme rekonstrukční práce spojené s výměnou střešní krytiny. Ty byly započaty v listopadu 2017 a dosud jsme neevidovali žádné problémy. K příčině požáru se momentálně vyjadřovat nebudeme, bude předmětem vyšetřování ze strany hasičů a policie," uvedla pro web kosice.korzar.sme.sk mluvčí společnosti Rail Group Helena Hrobáková.

Hasičům komplikoval práci silný vítr a mráz. Na místo byl přistaven i evakuační autobus pro zaměstnance daňového úřadu, aby se mohli schovat před zimou.

„S požárem, který se rozšířil na celou střechu momentálně bojují hasiči z hasičských stanic v Košicích, Bidovcích a Košicích-Šaci. Na místo byl vyslaný evakuační autobus a expertní skupina na zjišťování příčin vzniku požárů,“ uvedla kolem poledne pro topky.sk Zuzana Farkasová, mluvčí hasičů.

Před druhou hodinou odpolední došlo ke zřícení části střechy na jižní straně budovy.

Podle médií se objevily spekulace o tom, že by mohlo jít o úmysl. Slovenská veřejnost prý podle topky.sk diskutuje o tom, zda požár nesouvisí s vraždou sedmadvacetiletého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, o níž se veřejnost dozvěděla včera.

If true than yesterday’s killing of #JanKuciak is followed up: the Tax Office is burning right now in #kosice, exactly in the region where the investigated tax fraud might have taken place. #Slovakia #RobertFico #StateCapture @wprzybylski @eurocrat @PoliticoRyan @VisegradInsight pic.twitter.com/wshNlTCCkP