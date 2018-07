V Laosu se protrhla přehrada. Několik lidí zemřelo, stovky se pohřešují

Agentura prohlásila, že "ztraceno bylo několik lidských životů, několik stovek dalších se pohřešuje". Následná záplava zničila obydlí téměř sedmi tisícovkám lidí z šesti okolních vesnic. Co stálo za samotným zhroucením přehrady, to budou odpovědné orgány zjišťovat v nejbližší době.

Premiér Laosu Thoungloun Sisoulith okamžitě odložil veškeré schůzky i cesty, na které se měl vydat, a vydal se do postižené oblasti. Monitorovat chce především probíhající pomoc, již místní lidé v tuto chvíli nutně potřebují.

At least 100 missing after Laos dam collapse https://t.co/xmzAhIUgb0 pic.twitter.com/QMDHoIk6QC