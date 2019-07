V Londýně draží 3000 let starou bustu krále Tutanchamona. Egypt se bouří

Londýnská aukční síň Christie's zahájila ve čtvrtek jednu z nejkontroverznějších dražeb posledních let. Jejím objektem je tři tisíce let stará busta egyptského faraona Tutanchamona, a to navzdory zásadním protestům egyptské vlády.

Aukční síň Christie's si od dražby 28,5 centimetru vysoké křemenné sošky slibuje výnos více než čtyř milionů britských liber (113,5 milionu korun). Busta pochází ze soukromé sbírky starověkého umění Resandro, která ji přenechala aukčnímu domu v roce 2016 za tři miliony liber. Egyptská vláda však požaduje, aby se prodej zastavil a busta byla vrácena zpátky do Egypta. Informuje o tom stanice France 24. "Ukradli ji z Karnaku" "Rozhodnutí aukční síně Christie's odporuje mezinárodním dohodám i úmluvám," uvedlo včera egyptské ministerstvo zahraničí. Podle vyjádření bývalého egyptského ministra památek Zahi Hawasse pro AFP byla totiž soška s největší pravděpodobností "ukradena" v 70. letech minulého století z egyptského chrámového komplexu Karnak. "Myslíme si, že z Egypta se dostala po roce 1970, protože v té době byly z chrámu v Karnaku ukradeny i další artefakty," uvedl Hawass. Pátrání je u konce. Tutanchamonova hrobka už neskrývá další místnosti Přečíst článek › Aukční síň Christie's ve svém prohlášení namítla, že Egypt až dosud nikdy nevyjádřil takovou měrou své obavy, přestože o tom, kde se busta nachází, se řadu let dobře ví a busta byla i veřejně vystavována. "Po tomto předmětu se nepátrá a nikdy ani nepátralo," uvedla aukční síň. Jako doklad svého tvrzení přiložila ke svému prohlášení chronologii putování busty mezi evropskými prodejci umění. Jenže tato chronologie je podle kritiků rovněž sporná. "Měl ji Thurn-Taxis." "Neměl" Christie's například tvrdí, že v letech 1973 a 1974 se busta nacházela ve sbírkách knížete Wilhelma Thurn-Taxise v Německu. Tuto informaci ale zpochybnil minulý měsíc zpravodajský web Live Science, který přinesl několik svědectví naznačujících, že Wilhelm Thurn-Taxis ji nikdy nevlastnil. "Wilhelm nebyl člověk, který by se zajímal o umění," uvedla pro web Thurn-Taxisova neteř Daria. Informaci, že kníže neměl vůbec žádnou uměleckou sbírku, prý webu potvrdil i nejmenovaný historik umění, který Wilhelma znal. Tutanchamonova dýka byla dle vědců vyrobena z železa z meteoritu Přečíst článek › Tutanchamon se stal podle dosavadních zkoumání faraonem už ve svých devíti letech a zemřel nejspíš o deset let později. Jeho vládu by historici pravděpodobně nezaznamenali, kdyby v roce 1922 neobjevil britský egyptolog Howard Carter téměř neporušenou Tutanchamonovu hrobku s kompletní pohřební výbavou. Bohatý nález, který byl i ve světovém měřítku ojedinělý, výrazně oživil zájem o starověký Egypt a povzbudil další hledače antických památek – čímž nakypřil půdu pro další spory o vlastnictví nalezených kulturních děl. Spory jsou časté Mezinárodní úmluvy a interní pokyny britské vlády zakazují prodej děl, o nichž je známo, že byly ukradeny nebo nezákonně vykopány. I tak se ale o řadu uměleckých artefaktů vedou neustálé spory. Britské muzeum se například po celá desetiletí přelo s Řeckem o takzvané mramory z Parthenónu, tedy sochy a vlysy, které několik staletí zdobily řecký chrám Parthenón a Britské muzeum je vlastní jen posledních 200 let. Tutanchamon zemřel na kolenou a posmrtně ho uvařili Přečíst článek › Egypt zesílil svou vlastní kampaň za znovuzískání ztracených uměleckých památek zejména v posledních letech, kdy ji zdůvodnil tím, že při rabování následujícím po pádu bývalého prezidenta Husního Mubaraka v roce 2011 přišel o řadu cenných děl, která chce zpátky. Podle AFP však nijak nedoložil, že by se Tutanchamonova busta dostala do Británie nezákonně. Aukční síň Christie's AFP sdělila, že neprodá nic, u čeho by nebyl vyjasněn vlastnický titul.

Autor: Jaroslav Krupka