V Londýně vypukl požár pětipatrového domu. S živlem bojovala stovka hasičů

Hasiči byli přivoláni v 01:00 místního času. Jestli je někdo zraněn, zatím není známo. Do nemocnice nebyl nikdo převezen. Infomoval o tom server BBC.

"Požár vypukl pravděpodobně v jednom z bytů ve čtvrtém patře, odkud se rychle rozšířil na střechu. Z ní je vidět na míle daleko," říká pro BBC mluvčí hasičů Clainton Murray.

"Kvůli hrozícímu nebezpečí, že se střecha propadne, hasiči evakuovali obyvatele domu. Byt, kde požár vypukl je úplně zničený, zničená je z velké části i střecha," doplnil.

Živel místní obyvatele vyděsil. "Vypadá to děsivě. Můj byt je plný kouře. Hasiči ale pracují skvěle, obdivuji je. Cítím se v bezpečí, když je vidím zasahovat," popisuje Angelica Malin, která žije v domě naproti.

Dočasné přístřeší nabídla evakuovaným místní hospoda Black Lion. "Dveře jsou otevřeny všem, které požár zasáhl. Budeme mít otevřeno celou noc," uvedla na twitteru.

Budova se nachází na Inglewood Road ve čtvrti West Hampstead. Příčina neštěstí zatím jasná není.

