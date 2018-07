V Londýně pokřtili prince Louise, nejmladšího syna Williama a Kate

Akt křtu provedl reverend Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, v Královské kapli zmíněného kostela. Královna s manželem, vévodou z Edinburghu, údajně svou neúčast oznámili již před nějakou dobou. Palác v oznámení dodal, že se tak stalo především kvůli nabitému kalendáři, nikoli ze zdravotních důvodů.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C