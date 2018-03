V Londýně našli mrtvého spolupracovníka oligarchy Berezovského

Nikolaj Gluškov byl v devadesátých letech ve vedení největší ruské státní letecké společnosti Aeroflot a byl blízkým spolupracovníkem Borise Berezovského, ruského miliardáře a kritika Kremlu. Berezovskij zemřel záhadně už před pěti lety.

Oba muži měli údajně aerolinky připravit o stamiliony dolarů.

Gluškov byl v roce 1999 Moskvou obviněn z praní špinavých peněz a podvodů. Ve vězení strávil pět let, na svobodu byl propuštěn v roce 2004. Poté dostal v Británii politický azyl.

